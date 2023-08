https://fr.sputniknews.africa/20230801/le-kremlin-se-prononce-sur-les-perspectives-delargissement-des-brics-1060974365.html

Le Kremlin se prononce sur les perspectives d'élargissement des BRICS

Le Kremlin se prononce sur les perspectives d'élargissement des BRICS

Alors que plusieurs pays veulent intégrer les BRICS, le sujet de l’élargissement du groupe sera prioritaire lors du prochain sommet en Afrique du Sud, selon le... 01.08.2023, Sputnik Afrique

À trois semaines de la tenue du sommet à Johannesburg, le Kremlin s'est prononcé sur les perspectives d'élargissement des BRICS.Un tel intérêt indique "un grand potentiel" des BRICS, son "autorité croissante" et met "surtout en valeur sa mission", a-t-il ajouté.Critères d’adhésionÀ ce jour, 22 pays ont déjà fait une demande officielle d’adhésion aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a déclaré fin juillet à Bloomberg Anil Sooklal, ambassadeur itinérant sud-africain auprès du groupe.Parmi ceux qui ont déposé une demande de candidature figurent notamment l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh et l’Arabie saoudite, selon des sources ouvertes. Plusieurs autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria et la Turquie ont exprimé leur intérêt de rejoindre l’organisation. Moscou avec les autres membres du groupe travaillent sur les critères d’adhésion. L’un des critères déjà définis est le non-alignement des candidats à la politique des sanctions contre un membre des BRICS, a fait savoir en juin le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov. Sommet inclusifLe prochain sommet des BRICS se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août. 69 dirigeants ont été invités assister à des événements connexes, montrant l’intérêt croissant pour le bloc, toujours selon Anil Sooklal. Vladimir Poutine, frappé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), a finalement renoncé à se rendre en Afrique du Sud et sera représenté par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

