Brasilia admet l'expansion des BRICS après le sommet d'Afrique du Sud

Brasilia admet l'expansion des BRICS après le sommet d'Afrique du Sud

Initialement réticent quant à une éventuelle expansion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), le Président brésilien semble être revenu sur... 02.08.2023, Sputnik Afrique

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pourraient s'élargir après le prochain sommet des cinq, qui se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août, a déclaré le Président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'un entretien avec des représentants de médias étrangers. Les doutes du BrésilL’agence Reuters avait précédemment affirmé, en se référant à des responsables brésiliens ayant exigé l’anonymat, que le Brésil serait sceptique quant à l'expansion du groupe des cinq. Selon Reuters, Brasilia craint de voir les BRICS perdre leur crédibilité si d'autres États y sont admis. Plusieurs pays souhaitent pourtant adhérer aux BRICS, d'autres y ont même déjà déposé une candidature officielle. Parmi les potentiels futurs candidats figurent l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh et l’Arabie saoudite.Plusieurs autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria et la Turquie se sont dits intéressés par le fait de rejoindre l’organisation.En 2022, les BRICS avaient annoncé qu'ils élargiraient le nombre de membres afin de rendre l'organisation plus inclusive.

