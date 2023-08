https://fr.sputniknews.africa/20230801/moscou-sapprete-a-ouvrir-ses-ambassades-dans-ces-deux-pays-africains-1060990617.html

Moscou s’apprête à ouvrir ses ambassades dans ces deux pays africains

Suite aux accords conclus lors du 2e Sommet Russie-Afrique fin juillet à Saint-Pétersbourg, le gouvernement russe a annoncé le rétablissement des missions... 01.08.2023, Sputnik Afrique

À partir de l’année en cours, Moscou compte rouvrir ses ambassades en Guinée équatoriale, à Malabo, et au Burkina-Faso, à Ouagadougou. Les arrêtés appropriés ont été publiés ce lundi 1er août sur le portail gouvernemental d’informations officielles.En outre, l’arrêté gouvernemental № 2056-r du 31 juillet 2023 statue ce qui suit:Pour l'heure, les fonctions de représentation au Burkina Faso sont exécutées par l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire et celles en Guinée équatoriale par l'ambassade au Cameroun.Le projet russe d’ouvrir des ambassades en Guinée équatoriale et au Burkina Faso, a été annoncé le 29 juillet en marge du 2e Sommet Russie-Afrique par Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique.Reprise des activités diplomatiques en AfriqueEn outre, la Russie œuvre pour ouvrir des missions diplomatiques au Soudan du Sud, a ajouté Mikhaïl Bogdanov. Selon lui, l'ambassade sud-soudanaise à Moscou fonctionne "énergiquement et bien". La Russie est représentée dans ce pays, en attendant, par l'ambassadeur en Ouganda Vladlen Semivolos, a précisé le responsable.Vladimir Poutine a annoncé le souhait de la Russie d’élargir sa présence diplomatique dans les pays africains lors de son intervention au 2e Sommet Russie-Afrique le 28 juillet.

