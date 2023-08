https://fr.sputniknews.africa/20230801/choigou-la-russie-sinteresse-au-leadership-de-lalgerie-dans-la-securite-du-nord-de-lafrique-1060980901.html

Choïgou: la Russie s'intéresse au leadership de l’Algérie dans la sécurité du nord de l'Afrique

Portant de l’intérêt au leadership d’Alger dans la sécurité du nord de l'Afrique, la Russie est prête à l’aider à augmenter ses capacités de défense, a annoncé... 01.08.2023, Sputnik Afrique

La Russie s'intéresse au leadership de l’Algérie dans la sécurité du nord de l'Afrique, a fait savoir ce 1er août le ministre russe de la Défense lors de son entretien avec le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire algérienne, Saïd Chengriha, en visite officielle en Russie.Selon lui, la Russie et l'Algérie ont envoyé un signal clair au monde entier selon lequel les deux pays ont l'intention de mener une politique extérieure indépendante et de défendre leurs intérêts nationaux. Et ce, en dépit de la pression sans précédent de l'Occident.Le ministre russe a ajouté que Moscou a toujours soutenu le droit des pays à prendre indépendamment des décisions sur les questions internationales et interétatiques, en particulier sur celles qui sont liées à la sécurité nationale.Et de rappeler que Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune ont signé la déclaration sur le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, au cours de la visite officielle du dirigeant algérien à Moscou en juin dernier.Des dangers venus de l’OccidentDe son côté, Saïd Chengriha a noté que "la mémoire du peuple algérien préserve à vie les positions qu'occupa l'Union soviétique en 1954 lors de notre révolution". Il a également mis en valeur l'assistance des Forces armées russes déjà apportée à l’armée algérienne pour renforcer sa capacité de défense, ainsi que pour contrer les menaces et les défis auxquels l’Algérie est confrontée. D’après lui, ces dangers sont entre autres "soutenus par le comportement destructeur occidental".

