Le Premier ministre algérien se félicite des relations "excellentes" avec la Russie

2023-07-31T16:45+0200

Les relations russo-algériennes sont "excellentes", a estimé dans une interview exclusive à Sputnik le Premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane, tout en qualifiant de "bénéfique" pour les deux pays la visite du Président de la République Abdelmadjid Tebboune en Russie à la mi-juin.Et de souligner que cette visite a incarné le partenariat stratégique renouvelé entre les deux nations.Les gouvernements d'Alger et de Moscou continueront d'aller de l'avant, comme convenu entre les deux chefs d'État, afin de donner plus de profondeur stratégique aux relations bilatérales, a d’ailleurs ajouté le Premier ministre algérien, qui a dirigé la délégation de son pays au Sommet Russie-Afrique qui s’est tenu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.Approfondissement du partenariat stratégiqueMi-juin, Vladimir Poutine et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont signé une déclaration sur l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays lors de la visite de ce dernier à Moscou.En outre, un certain nombre d'accords dans divers domaines ont été signés, à savoir celui de coopération dans l'exploration et l'utilisation de l’espace à des fins pacifiques, un autre de coopération dans le domaine des médias et un programme de coopération dans le domaine de la culture.Les deux pays aspirent par ailleurs à l’élargissement de l'exploration et la production d'hydrocarbures, au traitement du pétrole et du gaz et la pétrochimie, le domaine des technologies n’est pas non plus négligé.

