Nucléaire: la France assure rester indépendante face à la crise au Niger

Sur fond de crise au Niger, fournisseur clé d'uranium, EDF a déclaré ne dépendre "d’aucun pays" en matière d’approvisionnement. Cette société gère toutes les... 31.07.2023, Sputnik Afrique

Ce "point cardinal" a "permis d’assurer notre résilience lors des crises vécues depuis deux ans" dont la pandémie de Covid-19 ou le conflit en Ukraine, a déclaré la société. Elle ne révèle pas les détails de sa stratégie et ses sources d’approvisionnement, arguant leur caractère confidentiel.Or, l’uranium utilisé par les 56 réacteurs nucléaires français est produit à 100% à l’étranger. Et le Niger est le premier pays importateur d’uranium naturel pour l’Union européenne, rappelle TF1.Changement de pouvoirDans la soirée du 26 juillet, des militaires se présentant comme les Forces de défense et de sécurité ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé le Président du Niger Mohamed Bazoum. Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, s’est autoproclamé nouveau chef du pays et s'est présenté comme le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP). Il a justifié le coup d'État par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans le pays.Les auteurs du changement de pouvoir ont accusé la France d’ourdir une intervention militaire pour libérer l'ex-chef de l'État.Des milliers de manifestants favorables au nouveau pouvoir ont ciblé l'ambassade de France à Niamey. Le Président français Emmanuel Macron a menacé dimanche de répliquer "de manière immédiate et intraitable" à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts au Niger.

