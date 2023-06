https://fr.sputniknews.africa/20230608/quatre-pays-africains-parmi-les-vingt-grands-producteurs-duranium-en-2022-1059805244.html

Quatre pays africains parmi les vingt grands producteurs d'uranium en 2022

08.06.2023

Quatre pays représentent l’Afrique dans un classement mondial des producteurs d’uranium pour 2022, selon les statistiques de l’Association nucléaire mondiale (ANM). La Namibie a été le premier producteur africain d’uranium en 2022. Elle se classe au 3e rang mondial avec 5.613 tonnes en 2022, alors que sa production était de 4.323 tonnes en 2013. Une hausse de 1.290 tonnes.Le Niger, le deuxième producteur d’uranium du continent, occupe le 7e rang mondial. Il a produit 2.020 tonnes de ce métal en 2022, contre 4.518 tonnes en 2013, donc une baisse de 2.498 tonnes à noter. L’Afrique du Sud complète le podium et se positionne à la 10e place mondiale. Sa production a atteint 200 tonnes en 2022, contre 531 tonnes en 2013. Soit une baisse de 331 tonnes.Le Malawi est le quatrième producteur d’uranium africain qui clôture le top-20 mondial. Ce pays n’a pas produit d’uranium en 2022, alors qu’en 2013, sa production s’était élevée à 1.132 tonnes.Production sur le plan mondialLe Kazakhstan est le premier pays du monde en matière de production d’uranium. Il a dépassé 22.451 tonnes en 2013 et a atteint son apogée en 2016 avec environ 24.689 tonnes. En 2022, il a produit 21.227 tonnes d’uranium, soit une baisse de 1.224 tonnes par rapport à 2013.Le Canada arrive en deuxième position avec 7.351 tonnes d’uranium en 2022, contre 9.331 tonnes en 2013. Une augmentation de 1.980 tonnes.L’Australie se positionne à la troisième place avec 4.087 tonnes en 2022, contre 6.350 tonnes en 2013. Une baisse de 2.263 tonnes.Selon l’ANM, la production mondiale d’uranium a connu des hauts et des bas au cours de la période de 2013 à 2022, en raison des changements dans le volume de production de chaque pays et de l’arrêt complet de la production de certains pays il y a des années.En 2022, la production d’uranium n’a couvert que 74% de la demande mondiale, contre 91% en 2013, tandis que la plus grande production d’uranium a atteint 98% des besoins mondiaux en 2015, la plus élevée de la dernière décennie.

Actus

