Niger, attaque de drones à Moscou, initiatives de l'Afrique sur l’Ukraine: ce qu’en dit le Kremlin

Un large éventail de dossiers a été au cœur d'un briefing du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il a abordé la situation au Niger suite au coup d'État... 31.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-31T11:33+0200

2023-07-31T11:33+0200

2023-07-31T13:41+0200

niger

russie

moscou

niamey

afrique

dmitri peskov

La position de Moscou quant à la situation au Niger, la récente attaque de drones dans la capitale russe, ainsi que les initiatives de l'Afrique sur l’Ukraine: retour sur les points clés du briefing du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Drones à MoscouSuite à la récente tentative d’attaque de drones à Moscou par le régime de Kiev, il n'y a pas de projets d'augmenter le niveau de la menace terroriste dans la zone, a indiqué le porte-parole du Kremlin.Il a qualifié ce type de tentatives récurrentes de la part de Kiev d'"actes de désespoir dans le contexte de[s] échecs" de l’Ukraine.Et d'ajouter que les mesures de sécurité après les attaques de drones contre Moscou ont été renforcées.Dossier ukrainienAbordant le conflit ukrainien, Dmitri Peskov a déclaré que la contre-offensive de Kiev échoue, plusieurs milliards de dollars de l'Otan étant dépensés de manière inefficace et sans but, ce qui gêne les capitaux et les contribuables occidentaux.D'après le porte-parole du Kremlin, il n'y a aucune condition préalable au règlement pacifique du conflit ukrainien.Alors que l'Ukraine entamera la semaine prochaine des négociations avec les États-Unis sur des garanties de sécurité bilatérale, la politique actuelle des États-Unis envers l'Ukraine "va à l'encontre de la compréhension du principe de l'indivisibilité de la sécurité".Initiatives de l'Afrique sur l'UkraineLe conflit ukrainien et les initiatives de paix le concernant proposées par les pays africains ayant été au cœur des discussions entre Poutine et des dirigeants africains au sommet Russie-Afrique, une courte déclaration conjointe à son issue est en cours de préparation, a précisé M.Peskov.La Russie a préparé son projet suite à ces discussions et l'a remis à la délégation sud-africaine, puisque le Président sud-africain Cyril Ramaphosa était l'initiateur. Dès que le texte sera convenu, la partie sud-africaine le publiera, a ensuite ajouté le porte-parole du Kremlin. Et d'ajouter que le Kremlin suivra la réunion en Arabie saoudite sur l'Ukraine.Il reste encore à bien comprendre quels objectifs sont fixés et de quoi, en fait, les organisateurs prévoient de parler", a-t-il conclu.

niger, russie, moscou, niamey, afrique, dmitri peskov