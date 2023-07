https://fr.sputniknews.africa/20230731/le-president-tchadien-se-rend-au-niger-pour-mediation-1060948459.html

Le Président tchadien se rend au Niger pour médiation

Mahamat Idriss Déby, le Président tchadien de la transition s’est rendu au Niger où il a rencontré le Président déchu Mohamed Bazoum et le chef autoproclamé du... 31.07.2023, Sputnik Afrique

Le dirigeant du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est arrivé dimanche 30 juillet au Niger après avoir fait une brève escale à Abuja au Nigeria où il a eu des consultations avec le Président du pays Bola Tinubu, qui dirige actuellement la CEDEAO.Il a également mis en ligne quatre photos prises pendant ses rencontres.Selon les sources de l’AFP dans l’entourage de Mohamed Bazoum, le Président tchadien a remis au chef autoproclamé du Niger "un message de la CEDEAO".Ultimatum de la CEDEAOLes dirigeants de la CEDEAO se sont réunis le 30 juillet dans la capitale du Nigeria pour un sommet d’urgence après le coup d’État au Niger et ont donné un ultimatum d’une semaine pour restaurer l’ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un "recours à la force".La CEDEAO a demandé "la libération immédiate" du Président renversé Mohamed Bazoum et le "retour complet à l’ordre constitutionnel" au Niger.Situation au NigerDans la soirée du 26 juillet, des militaires se présentant comme les Forces de défense et de sécurité ont annoncé à la télévision nationale avoir déchu Mohamed Bazoum.Ces militaires ont suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes et instauré un couvre-feu.Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, s’est autoproclamé nouveau chef de l’État.Le 30 juillet, des manifestants ont protesté à Niamey contre le sommet d’urgence de la CEDEAO. Ils ont également scandé des slogans anti-français et ont tenté de pénétrer sur le territoire de l’ambassade de France.

