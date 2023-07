https://fr.sputniknews.africa/20230730/vive-la-russie-a-bas-la-france-un-rassemblement-devant-lambassade-de-france-a-niamey---video-1060931839.html

"Vive la Russie", "à bas la France": un rassemblement devant l’ambassade de France à Niamey - vidéo

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant l’ambassade de France dans la capitale nigérienne, Niamey. Des manifestants crient "vive Poutine", "vive... 30.07.2023, Sputnik Afrique

Des milliers de partisans du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son président, le général Abdourahmane Tchiani, se sont massés devant l’ambassade française à Niamey.Selon l’AFP, certains ont tenté de pénétrer à l’intérieur. D’autres ont arraché la plaque affichant "Ambassade de France au Niger", avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens."Nous voulons la Russie"D’autres encore ont crié "vive Poutine", "vive la Russie" et "à bas la France"."On veut que la France dégage", a scandé un manifestant, selon Le Figaro.Un autre, drapé d’un drapeau russe, a dit vouloir suivre l’exemple du Mali et du Burkina."Nous voulons la Russie", a-t-il avancé.Coup d’État au NigerDans la soirée du 26 juillet, des militaires se présentant comme les Forces de défense et de sécurité ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé Mohamed Bazoum. Ils ont déclaré qu’ils ont "décidé de mettre fin au régime que vous connaissez".Ces militaires ont suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes, instauré un couvre-feu.Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, s’est autoproclamé nouveau chef du Niger.Se présentant comme le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), il a justifié le renversement de Mohamed Bazoum par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans le pays.Le Conseil de sécurité de l'Onu a appelé à la libération immédiate du Président Mohamed Bazoum, qui est détenu.Le 27 juillet, Moscou a appelé "les parties au conflit à s'abstenir de recourir à la force" et a déclaré compter "sur la libération rapide du Président M.Bazoum par les militaires".

