La présidence du Niger dénonce un "mouvement d'humeur anti-républicain"

La présidence du Niger dénonce un "mouvement d’humeur anti-républicain"

26.07.2023

2023-07-26T13:52+0200

2023-07-26T13:52+0200

2023-07-26T14:40+0200

La présidence du Niger évoque, semble-t-il, une tentative de coup d’État en cours. Ce 26 juillet, "des éléments de la garde présidentielle (GP) ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain", selon le communiqué de la présidence. Ils ont tenté "en vain" d'obtenir le soutien des Forces armées nationales et de la Garde nationale, selon le texte.Les forces armées du pays sont prêtes "à attaquer les éléments" de la Garde présidentielle à l’origine de la tentative de coup d'État. Le Président Mohamed Bazoum et sa famille "se portent bien", indique le communiqué sans donner plus de précisions.Ces dernières heures, les informations sur le blocage du palais présidentiel à Niamey se multiplient. Les accès à la résidence présidentielle ainsi qu'aux bureaux du complexe présidentiel étaient interdits, selon l'AFP.Mohamed Bazoum a été élu Président en avril 2021.Ces dernières années le Niger fait face à des groupes terroristes dans plusieurs parties de son territoire.

