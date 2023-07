https://fr.sputniknews.africa/20230730/nous-devrions-etre-a-la-hauteur-du-poids-de-lafrique-dit-le-vice-president-namibien-1060933411.html

"Nous devrions être à la hauteur du poids de l'Afrique", dit le vice-président namibien

L'Afrique doit continuer à défendre sa liberté, a estimé, dans un entretien avec Sputnik, le numéro deux de la Namibie. Dans les échanges russo-namibiens... 30.07.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains doivent promouvoir le développement et devenir autosuffisants grâce à la coopération avec des partenaires amis du monde entier afin de défendre leur liberté, leur indépendance et leur souveraineté, a déclaré à Sputnik Afrique le vice-président namibien Nangolo Mbumba. Il vient de participer au deuxième sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet.L'Afrique doit développer son économie, ses infrastructures, son éducation et ses systèmes de santé, a déclaré M.Mbumba, qui a conduit la délégation de son pays.Défendre sa libertéM.Mbumba a également salué le rôle de la Russie dans la lutte anticoloniale des pays africains. Il a fait valoir que d'autres pays pourraient tenter de saper ou d'exploiter les ressources et les intérêts de l'Afrique.Les nations africaines doivent "rester vigilantes, rester éveillées et le défendre à tous égards", a-t-il ajouté.Stimuler la coopération entre la Russie et la NamibieParlant des relations russo-namibiennes, le vice-président a également exprimé son espoir que le volume du commerce entre les deux pays, qui s'élevait à 13,8 millions de dollars en 2021, puisse être augmenté à l'avenir dans divers secteurs, tels que l'extraction d'uranium, la production de viande bovine, les exportations de poisson et le tourisme.La Namibie est le deuxième producteur mondial d'uranium et le plus grand producteur d'Afrique, et a accordé à la filiale russe de Rosatom, One Uranium, des droits d'exploration en 2019. Cependant, fin décembre 2022, le gouvernement namibien a interrompu les activités de One Uranium en raison de ses préoccupations environnementales et a refusé d'accorder à l'entreprise un permis d'utilisation de l'eau, qui est requis pour l'exploitation minière. Selon le gouvernement, la société russe pourrait reprendre ses activités si elle prouvait que sa méthode d'extraction de l'uranium, connue sous le nom de lixiviation in situ, n'entraînerait pas de contamination potentielle des eaux souterraines.Selon le vice-président, la Namibie, qui vend déjà à la Russie du poisson, souhaite y écouler aussi ses produits à base de bœuf. En outre, le vice-président a exprimé son intérêt pour le développement du secteur du tourisme en invitant des entreprises ou des particuliers russes à construire des hôtels en Namibie.Attirer les investissements russes dans divers domaines, dont l'énergie, est une priorité pour la Namibie, a-t-il ajouté. Le secteur agricole a été mis en avant comme un domaine où les avancées technologiques et les équipements russes pourraient grandement améliorer sa productivité.L'initiative africaine de paix en UkraineConcernant le conflit ukrainien, M.Mbumba a noté les diverses responsabilités assumées par les dirigeants africains. Malgré des perspectives divergentes, Mbumba a reconnu l'importance de la négociation entre les parties en conflit pour rechercher des solutions pacifiques et atténuer les tensions.À la mi-juin, une délégation de sept pays africains, dont les présidents de la Zambie, des Comores, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, le Premier ministre égyptien et des représentants de la République du Congo et de l'Ouganda, s'est rendue à Kiev puis à Saint-Pétersbourg pour parlers aux Présidents ukrainien et russe. Au nom de la délégation, le Président sud-africain a ensuite présenté un plan de 10 points concernant le processus de paix en Ukraine.

