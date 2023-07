https://fr.sputniknews.africa/20230730/lafrique-veut-sengager-pour-un-monde-plus-multipolaire-affirme-un-ministre-des-seychelles-1060931569.html

L’Afrique veut s’engager pour un monde "plus multipolaire", affirme un ministre des Seychelles

La souveraineté et l’indépendance doivent être les maîtres-mots du continent africain, s’il veut faire émerger un monde plus multipolaire, a déclaré à Sputnik... 30.07.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains veulent faire entendre leur voix dans le concert des nations. Le continent doit donc œuvrer à un monde multipolaire, pour que soit donné plus de considérations aux économies émergentes, a expliqué à Sputnik le ministre seychellois des Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde.Dans ce nouveau paysage international, les Seychelles comptent tenir une position non-alignée et défendre leur souveraineté. Le pays avait d’ailleurs refusé d’adhérer aux politiques des sanctions antirusses prônées par l’Occident après le début du conflit en Ukraine.Sanctions inefficacesPlus généralement, les Seychelles ne croient pas à l’efficacité des politiques de sanctions, précise encore le ministre. Les restrictions ne font que peser sur les populations locales, sans donner de résultats significatifs, affirme le responsable en donnant l’exemple de Cuba, frappé par l’embargo américain depuis 1962.De nombreux pays d’Afrique ont d’ailleurs déploré que les sanctions contre Moscou déteignent sur leur population. La sécurité alimentaire du continent est en particulier affectée par le difficile approvisionnement en engrais et produits céréaliers venus de Russie. La bannissement des banques russes du système financier SWIFT est en particulier préjudiciable pour réaliser des achats de ce genre, comme l’expliquait récemment à Sputnik la militante panafricaine Nathalie Yamb.

