https://fr.sputniknews.africa/20230729/radar-sova-et-blinde-tout-terrain-tigr-ces-armes-russes-qui-seduisent-les-africains-1060889942.html

Radar Sova et blindé tout-terrain Tigr: ces armes russes qui séduisent les Africains

Radar Sova et blindé tout-terrain Tigr: ces armes russes qui séduisent les Africains

Au cours du Sommet Russie-Afrique qui vient de s'achever à Saint-Pétersbourg, des délégués ont examiné des radars et des véhicules blindés. Les radars Sova et... 29.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-29T09:02+0200

2023-07-29T09:02+0200

2023-07-29T09:03+0200

sommet russie-afrique 2023

tigre (blindé)

radar

russie

afrique

véhicules blindés

matériels de guerre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060889773_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8d078e1ddb4d01d6c3b49d8eac36d09.jpg

Des pays africains ont manifesté leur intérêt pour l'achat de radars de protection des infrastructures critiques Sova, a indiqué Alexeï Michine, conseiller du directeur général du groupe de recherche et de production Strela, en marge du Sommet Russie-Afrique.L'engin en question est capable de détecter des objets terrestres, de petits drones volant à basse altitude et des cibles de surface. Par exemple, le radar peut dépister des drones de type Mavic à une distance de 2,5 km, une personne à une distance de 8 km, et à la même distance, des véhicules en mouvement et des objets de surface, tels que des bateaux, a-t-il précisé.En Russie, ces radars sont déjà utilisés pour protéger des entreprises, des sites de grande superficie. Il a une couverture azimutale à 360 degrés et peut accompagner jusqu'à 20 objets à la fois, dans les airs, sur terre et en surface.Modernisé, le radar Sova peut effectuer une reconnaissance supplémentaire grâce à une caméra thermique et à une optique supplémentaire.Des Tigr dans le viseurOutre les radars, des pays d'Afrique envisagent d'acheter des véhicules militaires blindés légers Tigr, a annoncé à Sputnik le Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique.La part de l'Afrique dans le portefeuille de commandes se monte à près de 20%. En 2021, la Russie a organisé une tournée de promotion de Tigr en Afrique, lorsque le véhicule a été présenté aux Présidents de Tanzanie, d'Ouganda et du Soudan du Sud. La tournée a été jugée réussie. Les clients potentiels ont apprécié les performances du blindé et ont manifesté un grand intérêt pour d'autres tout-terrains russes.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tigre (blindé), radar, russie, afrique, véhicules blindés, matériels de guerre