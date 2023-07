"Pertes énormes": Poutine révèle le nombre de chars ukrainiens détruits pendant la contre-offensive

https://fr.sputniknews.africa/20230729/pertes-enormes-poutine-revele-le-nombre-de-chars-ukrainiens-detruits-pendant-la-contre-offensive-1060918103.html

Pour Vladimir Poutine, la clause sur un cessez-le-feu de l'initiative africaine pour la paix en Ukraine est peu réalisable compte tenu la situation actuelle dans la zone de combats.Il a pourtant souligné que le plan de paix africain pourrait toujours être servir de base au lancement du processus de paix, tout comme celui de la Chine. En effet, certaines dispositions de l’initiative africaine sont déjà mises en œuvre, notamment l’échange de prisonniers, a-t-il indiqué.Le Président a en plus fait valoir que le plan de paix pour l'Ukraine et l'accord sur les céréales n'étaient pas liés entre eux."Pertes énormes" de KievLe dirigeant russe a rappelé que son pays restait disposé aux pourparlers avec Kiev, mais les autorités ukrainiennes ont signé un décret interdisant toute négocitation avec Moscou. Commentant la situation sur le champ de bataille, il a évoqué des "pertes énormes" subies par les forces ukrainiennes qui les ont, selon lui, forcées à changer de tactique. Dans le même temps, M.Poutine a affirmé que l'armée de Kiev avait perdu plus de 400 chars depuis le début de la contre-offensive.

