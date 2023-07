https://fr.sputniknews.africa/20230729/le-plus-peuple-pays-dafrique-veut-negocier-avec-rosatom-la-construction-dune-centrale-nucleaire-1060907168.html

Le plus peuplé pays d’Afrique veut négocier avec Rosatom la construction d’une centrale nucléaire

Le Nigeria se propose d’évoquer avec le groupe russe Rosatom la construction d’une centrale nucléaire, selon le secrétaire du gouvernement pour les affaires... 29.07.2023, Sputnik Afrique

Gabriel Aduda, secrétaire permanent du gouvernement nigérian pour les affaires étrangères, a annoncé à Sputnik l’intention d’aborder la construction d’une centrale nucléaire au Nigeria.Plus tôt dans la journée Gabriel Aduda a annoncé à Sputnik que la délégation nigériane discuterait des opportunités d'exploration et de production de gaz avec la société énergétique russe Gazprom.Dialogue avec plus de 20 pays africainsRosatom est en contact avec plus de 20 pays africains en ce qui concerne la construction de centrales nucléaires de grande et faible puissance, les centres de recherches et de technologies nucléaires et l’exploration des gisements d’uranium. Il s’agit plus particulièrement du Rwanda, du Nigeria, du Ghana, de la Zambie, de l’Éthiopie, de l’Ouganda, de la République du Congo, de la Tanzanie et de la Namibie.À l’heure actuelle, Rosatom construit la première centrale nucléaire égyptienne d’El-Dabaa, le plus grand projet énergétique en Afrique.

