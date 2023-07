https://fr.sputniknews.africa/20230729/la-region-de-zaporojie-prete-a-exporter-des-cereales-vers-lafrique-1060907675.html

La région de Zaporojié prête à exporter des céréales vers l’Afrique

La région de Zaporojié prête à exporter des céréales vers l’Afrique

Des négociations stratégiques avec des partenaires africains potentiels à propos de futures livraisons de produits agricoles ont eu lieu en marge du Sommet... 29.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-29T16:22+0200

2023-07-29T16:22+0200

2023-07-29T16:22+0200

La région de Zaporojié est prête à exporter des céréales et d’autres denrées vers l’Afrique, a annoncé le gouverneur par intérim Evguéni Balitski."Il s’est avéré que l’accord céréalier était factice: au lieu de l’Afrique, les céréales partaient vers l’Europe rassasiée. Nous sommes prêts à corriger cette injustice et travailler avec les partenaires africains conformément à l’ordonnance du chef de l’État", a-t-il ajouté.Les livraisons annoncées par PoutineVendredi 28 juillet, Vladimir Poutine a fait savoir que malgré la suspension de l’initiative céréalière de la mer Noire, la Russie continuerait à livrer aux pays d’Afrique des céréales, tant gratuitement que sur une base commerciale.Un jour plus tôt, il a précisé les quantités.Le chef de l’État a noté que son pays avait fourni 11,5 millions de tonnes de céréales aux États africains en 2022. En outre, près de 10 millions de tonnes ont déjà été livrées au cours des six premiers mois de cette année malgré les sanctions imposées.

