Ambassadeur de Guinée-Bissau: "Mon pays existe aujourd'hui grâce à la Russie"

En marge du Sommet Russie-Afrique, l’ambassadeur de Guinée-Bissau à Moscou, Alfredo Cristovao Gomes Lopes, a évoqué à Sputnik Afrique les liens historiques entre les deux pays, notamment le rôle de l’URSS dans l’accession à l’indépendance du Portugal en 1974.Selon lui, la lutte de libération contre Lisbonne a été menée pendant 11 ans avec l’appui de l’Union soviétique.Le diplomate a ajouté qu’énormément de choses étaient à faire en Guinée-Bissau, "surtout dans le domaine social" et il s’est félicité d’avoir entendu que le groupe Rosatom serait disponible pour aller en Afrique, plus particulièrement dans son pays.La lutte armée entamée en 1963Dès 1963, le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) a mené la lutte armée contre l’armée portugaise.Après la révolution des Œillets en 1974, les Portugais avaient quitté le pays devenu indépendant.

