Lutter contre la faim en Afrique grâce aux radiations: la proposition alléchante de Rosatom

Lutter contre la faim en Afrique grâce aux radiations: la proposition alléchante de Rosatom

Rosatom est prêt à aider ses partenaires africains à préserver les produits agricoles à l'aide des radiations et ainsi à lutter contre la faim sur le... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Igor Obroubov, directeur général de la division Technologies de la santé chez Rosatom, a annoncé la volonté de l'entreprise d'aider le continent noir à lutter contre la faim grâce aux radiations.Selon Obrubov, l'un des domaines des technologies nucléaires non énergétiques dans lequel Rosatom est "très fortement" représenté est le développement d'un réseau de centres multifonctionnels de traitement des rayonnements ionisants."Nous couvrons aujourd'hui plus de 70% de ce marché russe, nous voyons de très grandes perspectives dans cette direction. Nous offrons les mêmes opportunités à nos partenaires africains. Cette technologie présente un grand intérêt pour l'Afrique du Sud; nous négocions déjà activement directement avec les entreprises", a-t-il détaillé.Technologie des rayonnements ionisantsLe segment le plus important et le plus intéressant de cette technologie du point de vue des pays africains est le traitement des aliments avec des rayonnements ionisants, a expliqué Obroubov."Sur le continent africain, ce problème est plus aigu que partout ailleurs dans le monde, donc la conservation des aliments pendant une période suffisamment longue résout également ce problème, et ici nous avons déjà des négociations très actives", a ajouté le fonctionnaire.

