Projets spatiaux russo-africains: "l'Afrique doit avoir sa place dans le monde"

Projets spatiaux russo-africains: "l'Afrique doit avoir sa place dans le monde"

Quelle que soit la place occupée, fusse-t-elle dans l'espace, le plus important, c'est que l'Afrique occupe une position importante sur la scène internationale...

2023-07-27T09:14+0200

2023-07-27T09:14+0200

2023-07-27T09:36+0200

L'Afrique doit avoir sa place, et ce n'est pas seulement sur terre ou en mer, ou même dans l'espace. "Ça rentre dans le cadre où l'Afrique doit avoir sa place dans le monde", a déclaré à Sputnik Afrique Azali Assoumani, Président des Comores et président en exercice de l'Union africaine (UA), commentant la proposition faite par Moscou aux pays africains de participer à la création d'une station orbitale russe. Selon M.Assoumani, "aller dans l'espace" est quand-même très important, "cela peut éclairer l'Afrique, rassurer les Africains surtout les jeunes Africains", et aussi "les motiver à aller de l'avant".L'éducation pour une Afrique meilleureLe dirigeant pense que dans les domaines de l'éducation et de la santé, les Comores ont besoin de la Russie, qui était là pour pallier le manque d'universités, lorsque la France a mis fin à sa coopération avec le pays après son indépendance de façon unilatérale. M.Assoumani mise sur l'éducation et la santé dans le cadre de la politique d'émergence des Comores d'ici 2030.Pour lui, quelles que soient les ressources, il faut avoir des personnes formées pour entretenir des relations avec nos partenaires aujourd'hui."Lorsqu'un partenaire russe vient aux Comores, il faut des experts comoriens qui travaillent avec lui parce qu'il ne connait pas les réalités du pays. Donc le Comorien formé va capitaliser sa venue parce qu'il va lui dire ce qu'il faut et ne faut pas faire", a-t-il ajouté.

