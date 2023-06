https://fr.sputniknews.africa/20230630/moscou-propose-a-ces-pays-africains-de-participer-a-la-creation-dune-station-orbitale-russe-1060261533.html

Moscou propose à ces pays africains de participer à la création d'une station orbitale russe 30.06.2023, Sputnik Afrique

Moscou propose aux pays africains, dont l'Algérie et l'Égypte de participer à la création d'une station orbitale russe, a déclaré le chef de Roscosmos iouri Borissov lors d'une rencontre avec le Président russe."Nous avons parlé de la création de constellations orbitales multi-satellites, de services de lancement, d'espace habité, j'ai proposé une participation à la station orbitale russe, et une à part entière, pas seulement pour la formation de cosmonautes, mais jusqu'à la construction de modules nationaux", a-t-il indiqué.Selon lui, l'intérêt pour les propositions est élevé. Il a également exprimé l'espoir qu'avec ses collègues, ils pourraient compléter le programme du forum Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg.Un intérêt sérieuxSelon le PDG de l’agence spatiale russe Roscosmos, les pays d'Asie et d'Afrique, dont la Chine et l'Inde, manifestent un sérieux intérêt pour les moteurs à plasma russes.Pour M.Borissov, la Russie possède un des meilleurs développements mondiaux en matière de propulseurs à plasma.

