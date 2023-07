https://fr.sputniknews.africa/20230727/pour-le-president-de-lua-lafrique-mais-pas-que-a-besoin-des-brics-1060806739.html

Pour le Président de l’UA, l'Afrique, mais pas que, a besoin des BRICS

Dans le système actuel unipolaire, le président de l'Union africaine et de l'État comorien, Azali Assoumani, a noté au micro de Sputnik Afrique le rôle et... 27.07.2023

2023-07-27T09:45+0200

2023-07-27T09:45+0200

2023-07-27T14:05+0200

Les Comores ont participé en juin à la rencontre des "amis des BRICS" en Afrique du Sud. Plusieurs pays africains ont récemment exprimé leur souhait de rejoindre le groupe, certains déposant des demandes. Dans une interview accordée à Sputnik Afrique, le Président en exercice de l’Union africaine et chef de l’État comorien a souligné l’importance de cette structure et a salué l’adhésion de nouveaux membres:Soulignant le caractère international de la structure, le Président de l’Union africaine a développé qu’il y a "des pays du monde entier. Je vois surtout que les pays qui en sont membres ont un haut niveau économique. Donc non seulement l'Afrique en a besoin, mais notre pays aussi".Monnaie communeDans le contexte de l’indépendance du continent et de l’agrandissement de son rôle, le Président a également approuvé l’initiative "pertinente" de la création d’une monnaie commune africaine afin de faciliter les échanges intracontinentaux.Les BRICS réunissent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Beaucoup d'autres pays ont l'intention de rejoindre ce bloc économique, notamment l'Argentine, l'Iran, mais aussi l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

