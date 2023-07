Nouvel incident de sécurité à la frontière RDC-Rwanda

https://fr.sputniknews.africa/20230727/nouvel-incident-de-securite-a-la-frontiere-rdc-rwanda-1060847127.html

Les Forces rwandaises "ont franchi" ce jeudi la frontière avec la République démocratique du Congo, affirme l’armée de la RDC. Selon cette dernière... 27.07.2023, Sputnik Afrique

L'armée de la République démocratique du Congo affirme avoir repoussé ce jeudi 27 juillet une incursion de l'armée rwandaise dans la province du Nord-Kivu (est) et, dans un communiqué diffusé dans la soirée, affirme son intention d'"exercer le droit de poursuite".Les Forces de défense du Rwanda "ont franchi" jeudi matin la frontière au nord de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, "pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays", affirme le général Ekenge dans son communiqué.Des éléments des FARDC chargés de la sécurité des frontières ont repoussé les militaires rwandais, "qui se sont repliés dans leur pays", poursuit le texte. "Les FARDC vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite", conclut-il.Les relations entre la RDC et le Rwanda sont au plus bas, Kinshasa reprochant à Kigali son soutien au mouvement armé du M23, qui s'est emparé l'année dernière de vastes pans de territoire dans le Nord-Kivu. Les incidents à la frontière entre les deux pays sont relativement fréquents.

