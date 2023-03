https://fr.sputniknews.africa/20230328/pres-dun-million-de-deplaces-depuis-le-debut-de-la-crise-a-lest-de-la-rdc-1058339491.html

Près d'un million de déplacés depuis le début de la crise dans l'Est de la RDC

Près d'un million de déplacés depuis le début de la crise dans l'Est de la RDC

Près d'un million de personnes déplacées ont été identifiées depuis le début de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'en mars par la... 28.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-28T14:34+0200

2023-03-28T14:34+0200

2023-03-28T15:28+0200

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

personnes déplacées

organisation internationale pour les migrations (oim)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/05/1058109479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc92a4be1cfec8362b392989aec3de9b.jpg

Il a noté que près de 268.270 personnes retournées dans les zones sous contrôle du M23 ont été également identifiées par la DTM. "La DTM a observé une augmentation nette globale de 374.639 (71%) personnes déplacées comparativement au précédent rapport d'évaluation de crise en février 2022", a-t-il ajouté. Les évaluations de la crise, a-t-il rappelé, sont mises en œuvre pour collecter des données sur les populations dans les contextes de crise prolongée ayant entraîné des déplacements importants.Ces évaluations sont menées sur le terrain, par le biais d'un large réseau clé d'informations, afin de fournir un aperçu contextuel, en élaborant les meilleures estimations de la présence de la population affectée.Entre février et mars 2023, a-t-il fait savoir, le nombre de personnes retournées chez elles est estimé à 281.265 individus, dont une majorité observée depuis la ville de Kiwanja (15%), le village de Kibirisi, la ville de Rutshuru (10%) et Kitshanga.Crise dans l'est de la RDCL'est de la République démocratique du Congo a subi depuis décembre une "montrée abrupte" de la violence, avec plus de 700 civils tués par des milices, avait indiqué le 27 mars le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres.L'Ituri enregistre le bilan le plus lourd en raison d'"une augmentation des tueries commises principalement par les ADF, le groupe Zaïre et la Codeco". Entre le 1er décembre et le 14 mars: 485 civils tués, dont au moins 82 femmes et 51 enfants, contre 114 civils ont été tués lors des trois mois précédents.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, personnes déplacées, organisation internationale pour les migrations (oim)