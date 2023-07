https://fr.sputniknews.africa/20230727/le-president-du-niger-et-son-gouvernement-rejettent-le-coup-detat-1060804320.html

Le Président du Niger et son gouvernement rejettent le coup d’État

Le Président du Niger et son gouvernement rejettent le coup d’État

Après que des militaires ont annoncé à la télé nationale avoir renversé le Président nigérien, ce dernier rejette le coup d’État. Mohamed Bazoum et son chef de... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T08:47+0200

2023-07-27T08:47+0200

2023-07-27T09:22+0200

afrique

niger

afrique subsaharienne

coup d'etat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/17/1045263160_0:63:1168:719_1920x0_80_0_0_3ecdc09261aee7df9f21ccb5daca8de9.jpg

Le Président nigérien Mohamed Bazoum, séquestré par des militaires putschistes à Niamey, et son chef de la diplomatie Hassoumi Massoudou, ont rejeté ce 27 juillet le coup d'État, affirmant, dans des messages séparés, toujours représenter les autorités légitimes du pays.Cette publication est intervenue quelques heures après que des militaires ont annoncé sur la télévision nationale avoir renversé le Président élu démocratiquement en 2021."Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le Président élu du Niger Mohamed Bazoum", a-t-il martelé, ajoutant que le chef de l’État était "en bonne santé".De son côté, M.Massoudou, qui se trouve à Niamey, a assuré qu’"il y a eu une tentative de coup d’État", mais "ce n’est pas la totalité de l’armée qui l’a engagé"."Partout au Niger l'ordre républicain, l'ordre démocratique, doit pouvoir fonctionner. Nous lançons un appel à l'ensemble des patriotes et démocrates nigériens pour qu'ils se lèvent comme un seul homme pour dire non à cette action factieuse qui tend à nous ramener 10 ans en arrière et à bloquer les progrès de notre pays", a-t-il noté.Le renversement du PrésidentDans la soirée du 26 juillet, des militaires menés par le colonel-major Amadou Abdramane ont annoncé à la télévision avoir renversé le Président Mohamed Bazoum.Ils ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays "jusqu'à la stabilisation de la situation" et l'instauration, à compter de ce jour, d'un couvre-feu de 22h00 à 05h00 (21h00 à 04h00 GMT) du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre.Cette déclaration survient à l'issue d'une journée de tensions à Niamey, marquée par "un mouvement d'humeur" de la garde présidentielle qui retient le Président dans sa résidence officielle depuis mercredi matin.Le Niger est l'un des derniers alliés des pays occidentaux au Sahel. Il est en particulier un partenaire privilégié de la France, qui y a déployé 1.500 soldats.

afrique

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, niger, afrique subsaharienne, coup d'etat