Moscou désigne les pays, notamment africains, à qui il livrera ses céréales en 2023

Moscou désigne les pays, notamment africains, à qui il livrera ses céréales en 2023

2023-07-26T22:01+0200

En 2023, la Russie maintient son objectif de livrer des céréales à près de 60-80 pays. C’est le nombre moyen d’États que Moscou approvisionne chaque année, a déclaré le directeur de l’association russe des producteurs céréaliers, Arkady Zlotchevsky.Historiquement, le nombre de pays auxquels la Russie fournissait des céréales pouvait approcher les 140, a précisé le président de l’Union céréalière.M.Zlotchevski avait annoncé auparavant que la filière céréalière de la Russie avait perdu près d’un milliard de dollars à cause de l’Initiative de la mer Noire.Expiration de l’accord céréalierLa Russie a récemment refusé de prolonger l’Initiative céréalière de la mer Noire -signée en été 2022 par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu-, qui a expiré le 18 juillet.En expliquant son non-renouvellement, Vladimir Poutine a fait remarquer que le volet de l’accord concernant la Russie n’avait pas été respecté et que la Russie y reviendrait dès que les conditions de cette partie seraient remplies.Le jour de la suspension de l’accord, le porte-parole du Président russe a confirmé les propos de ce dernier relatifs à l’intention de Moscou de soutenir les pays nécessiteux et de compenser gratuitement les livraisons de céréales ukrainiennes.

