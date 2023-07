https://fr.sputniknews.africa/20230726/lerythree-fustige-les-signes-de-neocolonialisme-dans-le-monde-actuel-1060786002.html

L’Érythrée fustige les signes de néocolonialisme dans le monde actuel

L’Érythrée fustige les signes de néocolonialisme dans le monde actuel

L’Occident manipule plusieurs instruments financiers pour contrôler les économies africaines. Malgré la richesse du continent en matières premières, il reste sous-développé, lance à Sputnik Sophia Tesfamariam, représentante permanente de l’Érythrée auprès de l’Onu.Les Africains paient "des factures élevées pour ces prêts qui proviennent de la Banque mondiale et du FMI". De plus, ils sont obligés d’exporter en Occident leurs propres matières premières. Ce dernier "les transforment dans ses usines et nous les envoie à des prix élevés, et nous achetons nos propres matériaux", a-t-elle pointé."L'Afrique reste la plus pauvre"Le continent est doté d'un grand nombre de ressources, a rappelé la diplomate. "Et pourtant l'Afrique reste la plus pauvre. C'est parce que le système est inégalitaire, le système est conçu pour continuer à maintenir les Africains à un faible niveau de développement ou dans un état de sous-développement, d'absence de paix, dans un état de conflit", a fustigé la diplomate.Cependant, selon elle, les Africains d'aujourd'hui sont devenus plus lucides et s’opposent à "l’exploitation".

