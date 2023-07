https://fr.sputniknews.africa/20230725/question-sur-les-lesbiennes-posee-a-une-joueuse-marocaine-bbc-sexcuse-1060771265.html

Question sur les lesbiennes posée à une joueuse marocaine: BBC s’excuse

Question sur les lesbiennes posée à une joueuse marocaine: BBC s’excuse

Homophobie ou acte inconscient? Dans tous les cas, la chaîne de télévision britannique BBC s'est excusée auprès du Maroc pour une question inadéquate posée à... 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T19:22+0200

2023-07-25T19:22+0200

2023-07-25T19:22+0200

afrique du nord

maghreb

maroc

football féminin

lesbiennes

bbc

excuses

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104111/36/1041113699_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d2f38e47046da18cd9b824e107f45699.jpg

La chaîne de télévision britannique BBC a présenté ses excuses à la capitaine de l'équipe nationale de football féminin du Maroc, Gizlane Chebbak, pour une question concernant la présence de lesbiennes au sein de l’équipe, a relaté la chaîne de télévision américaine CNN.Auparavant, un journaliste de la BBC s’était adressé ainsi à Mme Chebbak, lors d'une conférence de presse d'avant-match de la Coupe du monde de football féminine 2023: "Au Maroc, il est illégal d'avoir une relation gay. Avez-vous des joueurs gays dans votre équipe et à quoi ressemble la vie pour eux au Maroc?"La Fédération marocaine de football n'a pas immédiatement répondu au commentaire de CNN et à sa question.Un échange tenduSelon la chaîne américaine, le modérateur de la FIFA a immédiatement interrompu le dialogue car, selon lui, la question était politique et ne concernait pas le football. Le journaliste britannique a répondu qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une question politique, mais "d'une question sur les gens". La conférence de presse a pris fin peu après cet incident.Une question déplacéeSelon CNN, la footballeuse Steph Yang, qui était présente dans la salle, a fait part de la consternation de certains membres des médias marocains par la question.Shireen Ahmed, journaliste à CBC Sports, également présente dans la salle, a écrit que le journaliste avait "complètement dépassé les bornes", a souligné le média américain.Avant de conclure que si un reportage nuit à quelqu'un, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est aussi dangereux. Pour rappel, selon l’article 489 du Code pénal marocain, "les actes licencieux ou contre nature avec un individu du même sexe" peuvent être punis de six mois à trois ans de prison et d'une amende allant de 120 à 1.200 dirhams marocains, soit 11 à 111 euros.Le Maroc, qui est la première équipe arabe de l'histoire à atteindre la finale de la Coupe du monde féminine, a entamé son parcours le 24 juillet par une défaite 6-0 contre l'Allemagne.

afrique du nord

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, football féminin, lesbiennes, bbc, excuses, cnn