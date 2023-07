https://fr.sputniknews.africa/20230711/la-fifa-leve-linterdiction-du-zimbabwe-du-football-international-1060462055.html

La FIFA lève l'interdiction du Zimbabwe du football international

La FIFA lève l'interdiction du Zimbabwe du football international

La levée de la suspension du Zimbabwe signifie que le pays sera dans le chapeau pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 prévu mercredi à Cotonou, au... 11.07.2023

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé sa décision de lever l'interdiction du Zimbabwe du football international qui était en place depuis le 22 février de l'année dernière.Le Zimbabwe a été suspendu par l'instance dirigeante mondiale en février 2022 suite à une ingérence perçue du gouvernement dans la gestion de la fédération locale de football (ZIFA).La Commission des sports et des loisirs (SRC), qui relève du gouvernement, avait décidé de dissoudre comité exécutif de la ZIFA, au milieu d'allégations selon lesquelles les fonds dédiés à l'association par l'État pour la participation du Zimbabwe à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont été détournés.Selon la FIFA, le comité intérimaire de normalisation, qui vient d'être nommé, sera chargé de restructurer l'administration de la ZIFA et de gérer ses affaires jusqu'à la tenue des élections pour une nouvelle équipe de direction.Il se penchera également sur la révision des statuts de la ZIFA et du code électoral pour assurer la conformité avec les statuts de la FIFA et garantir une situation financière saine.Le mandat du comité expirera lorsqu'il aura rempli les fonctions assignées, soit au plus tard le 30 juin 2024.

