La Russie s’apprête à ouvrir des ambassades dans presque tous les pays africains

25.07.2023

2023-07-25

2023-07-25T16:15+0200

2023-07-25T16:38+0200

La Russie s’apprête à ouvrir plus d'ambassades sur le continent africain, "des décisions appropriées sont en cours de préparation", a fait savoir auprès de Sputnik Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant, à la tête du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique.Pourtant, le processus pourrait s’avérer long, a-t-il admis, en déplorant la décision de Moscou de fermer la majorité de ses missions en Afrique dans les années 1990, suite à la dislocation de l’Union soviétique.La veille, dans un article consacré aux relations russo-africaines, Vladimir Poutine a évoqué l'extension du réseau des ambassades et représentations commerciales russes en Afrique.Le "diktat" occidental a échouéMalgré les efforts de l’Occident, les pays africains ne se soumettent pas à son "diktat" concernant leur présence au sommet Russie-Afrique, a par ailleur développé Oleg Ozerov. Le forum s’ouvre à Saint-Pétersbourg dans deux jours.Les moyens de pression financiers et économiques sont également utilisés, selon le diplomate. Ainsi, "des conditions politiques sont fixées pour la fourniture d'une assistance économique à un certain nombre d'États" par le biais du FMI, de la Banque mondiale ou de l'UE.Ces efforts sont voués à l’échec. "Maintenant, il est évident que le bloc occidental ne peut pas faire plier tous les pays à sa position pour des raisons objectives", a conclu le diplomate.Le deuxième sommet Russie-Afrique aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Le continent africain sera représenté par 49 délégations.La mutinerie comme moyen de pressionDe plus, les pays occidentaux ont tenté d’utiliser la récente mutinerie avortée du chef de Wagner pour saper les relations entre la Russie et l’Afrique en "déployant une propagande", a déclaré Oleg Ozerov.Mais ce moyen de pression s’est avéré inefficace, affirme-t-il. "Les pays africains n’ont pas abordé ce sujet. Et au niveau de leur participation et de la qualité de la participation, cela n'a en rien affecté jusqu'à présent", a-t-il avancé.

