Des pansements avec des carapaces d'insectes, la science russe innove

Des pansements avec des carapaces d'insectes, la science russe innove

2023-07-25T21:54+0200

2023-07-25T21:54+0200

2023-07-25T21:54+0200

Des échantillons d'un nouveau matériau de pansement fait à partir de carapaces de crustacés et d'insectes ont été présentés par l'Université technique d'État de Volgograd (VolgGTU). Les nouveaux pansements biopolymères auront une durée de vie envisageable dans le corps humain et permettront d'assurer la guérison des brûlures et des plaies sans cicatrice, selon les résultats disponibles dans la revue scientifique allemande Polymer Bulletin."Nous utilisons ce polymère comme support pour la fixation et la croissance des cellules tissulaires du corps. Il n'est pas nécessaire de le changer constamment, ce qui traumatise à nouveau les tissus endommagés comme c'est le cas avec les sparadraps et les bandages classiques", a déclaré Ekaterina Brouzgina, professeure associée au département de technologie des matériaux hautement moléculaires et fibreux de la VolgGTU.Selon elle, une fois l'effet thérapeutique du revêtement terminé, aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire pour l'enlever.Un pansement efficaceLes spécialistes ont noté que la structure du chitosane rend ses films hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils gonflent dans l'eau. Pour cette raison, les matériaux à base de chitosane perdent leur forme dans un environnement humide, y compris dans le corps humain.Ce qui est différent des pansements utilisés pour traiter les plaies externes qui nécessitent une surveillance régulière et des remplacements périodiques. Cela entraîne des désagréments pour les patients hospitalisés et les patients externes, et peut provoquer des cicatrices et une cicatrisation après la régénération.Un procédé très subtilLes scientifiques ont donc utilisé des agents modificateurs qui préservent une large gamme d'activités biologiques du chitosane tout en régulant le degré d'absorption de l'humidité. Les films créés ont été traités avec des solutions alcooliques et aqueuses d'aldéhydes à température ambiante.Les scientifiques ont noté que tous les résultats obtenus sur les films créés peuvent être appliqués à d'autres types de matériaux à base de chitosane - poudres, fibres, éponges et autres.

