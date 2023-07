https://fr.sputniknews.africa/20230725/ces-trois-raisons-qui-poussent-plusieurs-pays-a-rompre-avec-le-dollar-1060766323.html

Ces trois raisons qui poussent plusieurs pays à rompre avec le dollar

Ces trois raisons qui poussent plusieurs pays à rompre avec le dollar

Environ 60% des réserves internationales sont détenues dans des actifs en dollars, selon le FMI. Pourtant, depuis 2022, avec les sanctions occidentales imposées à la Russie, dont le gel de ses actifs en dollars, plusieurs pays se sont interrogés sur la pertinence de la devise américaine.Le portail Business Insider Africa liste trois raisons structurelles qui poussent plusieurs pays, surtout émergents, à songer à un éventuel abandon de la devise américaine.Trop d'emprise sur le reste du mondeLa position d’émetteur de la monnaie de réserve mondiale donne aux États-Unis un énorme privilège, selon le portail. Ainsi, "les États-Unis pourraient ne pas entrer en crise s'ils sont incapables de payer leur dette lorsque la valeur du dollar chutera fortement, car Washington pourrait simplement émettre plus d'argent", selon l’article.D’autre part, les pays du monde entier doivent suivre de près les politiques économiques et monétaires américaines pour éviter un effet d'entraînement sur leurs économies.Certains pays, comme l’Inde, considèrent les États-Unis comme un émetteur "irresponsable", écrit le portail.Le dollar fort devient trop cher pour les pays émergentsLe dollar fort rend les importations beaucoup plus chères pour les pays émergents, et c’est la deuxième raison de la dérive vers un abandon éventuel de la devise américaine.Fin avril, l’Argentine a annoncé sa volonté de payer les importations chinoises en yuans plutôt qu'en dollars pour soulager les réserves en dollars du pays et contenir l’inflation.Le Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dont le pays fait partie des BRICS, est considéré comme l'un des plus ardents partisans de la mise en place de monnaies alternatives dans les échanges commerciaux. Fin mai, il a incité ses partenaires au sein du groupe à s'éloigner du dollar américain.Le commerce mondial et la demande de pétrole se diversifientEnfin, les pays du Golfe ont historiquement utilisé le billet vert pour vendre leurs hydrocarbures, mais la situation semble changer, relate le portail.Ainsi, la révolution structurelle du marché pétrolier provoquée par l’apparition du gaz et du pétrole de schiste pourrait nuire au rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale puisque les exportateurs de pétrole, qui jouent un rôle crucial dans le statut de la monnaie américaine, devraient se réorienter vers d'autres pays et leurs devises.

