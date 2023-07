https://fr.sputniknews.africa/20230724/poutine-sexprime-sur-le-potentiel-du-commerce-entre-la-russie-et-lafrique-1060727706.html

Poutine s’exprime sur le potentiel du commerce entre la Russie et l’Afrique

Poutine s’exprime sur le potentiel du commerce entre la Russie et l’Afrique

Les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique sont en hausse et ont atteint 18 milliards de dollars en 2022, indique Vladimir Poutine. Pourtant, le... 24.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-24T09:53+0200

2023-07-24T09:53+0200

2023-07-24T10:03+0200

sommet russie-afrique 2023

russie

afrique

commerce

échanges commerciaux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18874/51/188745159_73:0:3486:1920_1920x0_80_0_0_55fb00c5e04211249db653373d30f34f.jpg

À quelques jours du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine dresse le bilan positif du partenariat économique entre Moscou et le continent africain en esquissant les contours des relations futures.Le chiffre du commerce de la Russie avec les pays d'Afrique "a augmenté en 2022 pour atteindre presque 18 milliards de dollars américains", note-t-il dans son article intitulé La Russie et l'Afrique: unir nos efforts pour la paix, le progrès et un avenir prospère. La publication a été mise en ligne par le Kremlin le 24 juillet.Apport d’envergureLe Président russe énumère les domaines dans lesquels la Russie est prête à intensifier son travail sur le continent. Il s’agit du secteur énergétique, y compris l'énergie nucléaire, de l'exploration géologique, de l'industrie chimique, de l'exploitation minière, ainsi que de l'ingénierie des transports, de l'agriculture et de la pêche, sans oublier le domaine des hautes technologies.Vu "les transformations que le monde traverse", il est actuellement nécessaire de rechercher "des solutions relatives à l'établissement de nouvelles chaînes d'approvisionnement, la formation d'un système monétaire et financier et des mécanismes de règlement fiables et libres d'influences externes indésirables", lance le Président russe.Relations bien ancréesLes relations entre la Russie et les pays africains "ont des racines solides et profondes" sur le plan économique, rappelle Vladimir Poutine. Moscou a "beaucoup fait pour jeter les bases durables" des économies africaines à l’époque soviétique.Ainsi, vers le milieu des années 1980, plus de 330 sites majeurs d'infrastructure et d'industrie avaient été construits en Afrique avec la participation des spécialistes soviétiques, rappelle-t-il, évoquant des centrales électriques, systèmes d'irrigation, entreprises industrielles et agricoles "qui fonctionnent avec succès jusqu'à nos jours".Formation des cadresSur le volet éducatif, la Russie continuera de former les étudiants venus d’Afrique en augmentant le nombre de bourses octroyées, lance le Président russe.Actuellement, près de 35.000 jeunes Africains font leurs études en Russie, dont plus de 6.000 grâce aux bourses russes, selon l’article. Chaque année, la Russie augmente le nombre de bourses octroyées.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, commerce, échanges commerciaux