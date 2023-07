Moscou remporte une victoire importante sur les marchés des matières premières, selon le WSJ

https://fr.sputniknews.africa/20230724/moscou-remporte-une-victoire-importante-sur-les-marches-des-matieres-premieres-selon-le-wsj-1060741972.html

Malgré les multiples sanctions, la Russie s'impose en maître sur les marchés des matières premières en vendant du pétrole au-dessus du prix plafond imposé par... 24.07.2023, Sputnik Afrique

Ces derniers jours, la Russie vend du pétrole à un prix supérieur au plafond fixé par l'Occident, s’imposant ainsi en force sur les marchés pétroliers, a annoncé le journal américain le Wall Street Journal.Selon la société de données sur les matières premières Argus Media, citée par le journal, le prix de l'Urals, le brut de l'Oural, a dépassé les 60 dollars le baril pour la première fois depuis que les États-Unis et leurs alliés ont imposé de nouvelles sanctions en décembre 2022.Précédemment, le Times of India avait rapporté que la Russie avait considérablement réduit les remises sur son pétrole, qu'elle fournit aux raffineurs en Inde. Selon le journal indien, les raffineries indiennes sont facturées à un prix légèrement inférieur au plafond fixé par l'Occident à 60 dollars le baril, mais 11 à 19 dollars supplémentaires sont facturés pour la livraison depuis la mer Baltique et la mer Noire jusqu'à la côte ouest du pays.Les sanctions occidentalesL'embargo pétrolier occidental sur le pétrole russe acté par l’Union européenne (UE), les pays du G7 et l’Australie est en vigueur depuis décembre 2022.L'UE a cessé d'accepter le brut russe transporté par voie maritime, et avec les pays du G7 et l'Australie, ils avaient fixé un prix plafond de 60 dollars le baril. La sanction qui concernait plus particulièrement les produits pétroliers russes a pris effet en février 2023.La Russie avait réagi en interdisant la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers dans le cadre de contrats prévoyant directement ou indirectement l'utilisation du mécanisme de plafonnement des prix.

