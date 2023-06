https://fr.sputniknews.africa/20230603/montee-en-fleche-des-benefices-du-numero-1-du-petrole-russe---1059685220.html

Montée en flèche des bénéfices du numéro 1 du pétrole russe

Montée en flèche des bénéfices du numéro 1 du pétrole russe

Les bénéfices nets du plus grand producteur de pétrole russe, Rosneft, ont bondi de 45,5% au premier trimestre de cette année par rapport aux trois mois... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Le géant pétrolier russe Rosneft a publié mercredi 31 mars les résultats du premier trimestre 2023 conformément au référentiel international International Financial Reporting Standards.La société fait état d’une augmentation de 45,5% de ses bénéfices nets par rapport au quatrième trimestre 2022. Ils ont atteint 323 milliards de roubles (4 milliards de dollars).La production de pétrole et de gaz au premier trimestre a augmenté de 0,8%, dépassant les quatre millions de barils par jour, a rapporté Rosneft. La production du projet Sakhaline-1 en Extrême-Orient russe a bondi de 180% par rapport au trimestre précédent.Il a toutefois averti que les opérations seraient davantage affectées par la décision de Moscou de réduire sa production de pétrole de 500.000 barils par jour, soit d’environ 5%, afin de renforcer les marchés pétroliers mondiaux."Bien que cette baisse n’ait pas eu une forte influence sur les résultats du premier trimestre 2023, elle aura un fort impact sur les résultats du trimestre suivant", a-t-il prévenu.Augmentation des ventes aux pays amisRosneft attribue la hausse des bénéfices à l'augmentation des ventes d'énergie à l'Inde et à d'autres États "amis".L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole brut, a augmenté ses achats en Russie peu après le début de l'opération militaire de Moscou en Ukraine et les sanctions occidentales qui ont suivi. New Delhi a souligné à plusieurs reprises que la sécurité énergétique était sa priorité absolue. Il a choisi de ne pas céder aux pressions occidentales et a continué à s'approvisionner auprès de Moscou, même après l'entrée en vigueur du plafonnement des prix du G7 sur le pétrole russe à la fin de l'année dernière.

