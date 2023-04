https://fr.sputniknews.africa/20230403/la-russie-decouvre-de-nouvelles-reserves-de-petrole-et-de-gaz-dans-le-caucase-du-nord-1058395904.html

La Russie découvre de nouvelles réserves de pétrole et de gaz dans le Caucase du Nord

La Russie découvre de nouvelles réserves de pétrole et de gaz dans le Caucase du Nord

Le géant pétrolier russe Rosneft a annoncé avoir découvert de nouvelles réserves de pétrole et de gaz dans une république russe du Caucase du Nord, pour la... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T20:02+0200

2023-04-03T20:02+0200

2023-04-03T20:02+0200

russie

caucase

hydrocarbures

gisements de pétrole

gisement de gaz

rosneft

tchétchénie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102392/31/1023923132_0:207:3008:1899_1920x0_80_0_0_e67b9b1c84c3c3ee4f24e17ee3c5ac91.jpg

"L’Institut d’études scientifiques Rosneft-NTC et la société pétro-gazière Grozneftegaz, membre de la société d’État russe Rosneft, ont découvert, pour la première fois en 30 ans, de nouvelles réserves d’hydrocarbures en Tchétchénie", dans le Caucase du Nord russe, a annoncé ce lundi 3 avril le groupe Rosneft.Les hydrocarbures ont été repérées dans les sédiments dits de Maïkop sur le territoire du champ de Khaïna-Korta. Ce gisement est actuellement à un stade avancé de développement.Les essais de puits se sont déroulés dans des conditions minières, géologiques et techniques difficiles, selon l’entreprise qui exploite les gisements. Ils ont permis d'obtenir des fontaines de pétrole sans eau avec des débits de plus de 40 mètres cubes par jour.En décembre, Rosneft a déclaré avoir découvert un autre gisement de pétrole et de gaz important en Yakoutie.

russie

caucase

tchétchénie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, caucase, hydrocarbures, gisements de pétrole, gisement de gaz, rosneft, tchétchénie