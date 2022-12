https://fr.sputniknews.africa/20221222/un-important-gisement-dhydrocarbures-decouvert-en-russie-1057357581.html

Un important gisement d’hydrocarbures découvert en Russie

Un important gisement d'hydrocarbures découvert en Russie

Au lendemain de lancement par le Président russe de l’exploitation d’un grand champ gazier en Sibérie orientale, le géant pétrolier russe Rosneft a annoncé la... 22.12.2022, Sputnik Afrique

iakoutie

russie

vladimir poutine

gisement de gaz

"Un important gisement d’hydrocarbures a été découvert pendant des travaux de prospection géologique menées dans la république de Sakha. Il comprend plus de 9,5 milliards de mètres cubes de gaz et plus de 1,5 million de tonnes de pétrole", a fait savoir ce jeudi 22 décembre le groupe russe Rosneft.Rosneft compte exploiter le nouveau gisement de manière plus efficace grâce à l’infrastructure existante. En effet, ce champ d’hydrocarbures est situé à côté d’un autre, baptisé Srednebotouobinskoïé, qui est exploité depuis 2013. Les réserves de ce gisement, l’un des plus grands de la Sibérie orientale, sont évaluées à 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 134 millions de tonnes de pétrole.Un champ gazier majeur inauguréCette nouvelle survient le lendemain de l’inauguration par Vladimir Poutine du champ gazier de Kovykta, toujours en Sibérie orientale. D’un volume de 1.800 milliards de mètres cubes de gaz, il doit alimenter le gazoduc Force de Sibérie, lequel dessert la Chine.Pour acheminer le gaz, la Russie a construit un pipeline de 800 km reliant le champ de Kovykta à celui de Tchaïanda, en Yakoutie. Ensemble, les deux gisements devraient produire plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz par an.

