Poutine inaugure un champ gazier majeur en Sibérie pour alimenter la Chine

Le Président russe a lancé ce mercredi 21 décembre l'activité du champ gazier de Kovykta en Sibérie orientale. Il assurera des livraisons du précieux... 21.12.2022, Sputnik Afrique

En pleine crise entre la Russie et les pays occidentaux, Moscou lance l'exploitation du champ gazier de Kovykta qui doit alimenter le gazoduc Force de Sibérie, lequel dessert la Chine.Lors de la cérémonie d’inauguration, Vladimir Poutine a souligné qu’il s’agissait d’"un complexe de production puissant et stratégiquement important, qui comprend l'extraction, le transport et le traitement du gaz naturel".Les réserves du champ sont de 1.800 milliards de mètres cubes de gaz. Pour acheminer le gaz, un pipeline de 800 km a été construit, reliant le champ de Kovykta et celui de Tchaïandina en Iakoutie. Ensemble, les deux gisements doivent produire plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le Président russe a souligné que le champ gazier de Kovykta produirait du "condensat de gaz, une matière première chimique extrêmement précieuse".

