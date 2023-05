https://fr.sputniknews.africa/20230517/les-exportations-de-petrole-russe-battent-des-records-1059306942.html

Les exportations de pétrole russe battent des records

Dans son nouveau rapport mensuel sur le marché pétrolier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) fait état pour avril d’exportations russes de brut et de produits raffinés record depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, en février 2022.Selon les estimations de l’AIE, les revenus des exportations de pétrole ont connu une hausse de 1,7 milliard de dollars pour atteindre 15 milliards de dollars. Ils étaient cependant inférieurs de 27% à ceux d'il y a un an.Les sanctions ne découragent pas les acheteursL’UE a imposé des sanctions sur le pétrole et les produits pétroliers russes (bruts le 5 décembre 2022, puis raffinés le 5 février 2023). Néanmoins, le rapport signale que "l'offre de pétrole russe a continué de résister".L’AIE précise qu’en avril, la Russie a exporté 5,2 millions de barils de brut par jour, soit la plus grande quantité depuis mai 2022. Les deux principaux consommateurs du pétrole russe en Asie, la Chine et l’Inde, ont porté leurs achats à respectivement 2,1 et 2 millions de barils par jour.En Europe, la Russie a livré 400.000 barils par jour, essentiellement en Hongrie et en Slovaquie par pipeline, et en Bulgarie par mer.Les produits raffinés russes sont surtout vendus à la Turquie (430.000 barils par jour), la Chine (220.000) et l’Inde (180.000).En 2022, l’Opep et l’Opep+ ont exclu les données de l’AIE de leurs calculs, les remplaçant par les informations des centres d’analyses Wood Mackenzie et Rystad Energy. Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a expliqué ce refus de les utiliser par le fait que l’agence n’était pas objective dans son analyse du marché énergétique.

