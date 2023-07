https://fr.sputniknews.africa/20230724/le-president-algerien-surprend-tout-le-monde-avec-sa-signature-stylisee-en-chine--video-1060735316.html

Le Président algérien surprend tout le monde avec sa signature stylisée en Chine – vidéo

En visite en Chine, Abdelmadjid Tebboune a écrit un message de gratitude envers les autorités et le peuple chinois en utilisant une technique de calligraphie... 24.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président algérien a achevé le 21 juillet une visite de cinq jours en Chine qui a été marquée par la conclusion de plusieurs accords entre les deux pays.À l’issue de celle-ci, Abdelmadjid Tebboune a accordé un entretien à la chaîne chinoise CCTV et a laissé sa signature dans le livre d’or de l’établissement. C’est notamment sa maîtrise de l’art de la calligraphie arabe qui a attiré l’attention de tout le monde.Une vidéo montrant la scène a été diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant un véritable engouement. Les internautes se sont montrés impressionnés par les talents du Président algérien.Selon TSA-Algérie, l’écriture du Président Tebboune, réalisée avec une grande aisance, rappelle celle d’un spécialiste ou bien de quelqu’un qui a étudié ou pratiqué cet art.Un grand investissement prévuLa visite d’État du Président algérien a débouché sur l’annonce de 36 milliards de dollars d’investissements dans son pays.D’après lui, grâce aux atouts et avantages dont elle dispose, l’Algérie "est une destination d’investissement prometteuse dans des domaines vitaux, tels que l’agriculture, l’énergie, l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique", ainsi que dans les secteurs "du tourisme, des transports, des services, des énergies renouvelables et des infrastructures".

