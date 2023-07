https://fr.sputniknews.africa/20230724/des-milliards-le-constructeur-ferroviaire-russe-tmh-evoque-ses-contrats-possibles-en-afrique-1060736060.html

Des milliards: le constructeur ferroviaire russe TMH évoque ses contrats possibles en Afrique

Le groupe russe TMH, spécialisé dans la fabrication de matériel roulant, estime à plus de 20 milliards de dollars le volume des contrats potentiellement... 24.07.2023, Sputnik Afrique

sommet russie-afrique 2023

russie

afrique

égypte

algérie

liaisons ferroviaires

commerce

contrat

chemin de fer

L’Afrique est un marché clé pour le constructeur russe de matériel roulant TMH, a fait savoir auprès de Sputnik Kirill Lipa, directeur général du groupe, à trois jours de l’ouverture du sommet Russie-Afrique.Les clients les plus "prometteurs" du groupe sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Ouganda, la Tunisie et le Nigeria, d’après Kirill Lipa.Le sommet Russie-Afrique aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. L’événement doit porter le partenariat entre la Russie et l’Afrique, y compris économique, à un nouveau niveau.Des wagons pour l’ÉgypteLe groupe russe a déjà signé d’importants contrats avec l’Égypte.En 2018, TMH et les chemins de fer nationaux égyptiens ENR ont convenu de la fourniture de 1.300 voitures voyageurs d'une valeur de plus d'un milliard d'euros. En février 2023, le groupe russe a obtenu le contrat d’entretien de ces voitures pour 430 millions de dollars.

russie

afrique

égypte

algérie

2023

russie, afrique, égypte, algérie, liaisons ferroviaires, commerce, contrat, chemin de fer