Un chemin de fer de 500 km vers un gisement: le Cameroun et le Congo prêts pour ce projet

La pose de la première pierre du chemin de fer long de 540 km qui reliera le gisement de fer de Mbalam-Nabeba, situé à cheval entre le Cameroun et le Congo voisin, au port camerounais de Kribi, aura lieu en août prochain, relate le journal Cameroon Tribune.Selon le quotidien, cette annonce a été faite lors d’une rencontre de Pierre Oba, ministre congolais des Industries minières et de la géologie avec Fuh Calistus Gentry, ministre camerounais par intérim en charge des mines, les 6 et 7 juin à Ouesso, au Congo.La plus grande partie du chemin de fer, longue de 510 km, passera par le territoire camerounais pour atteindre le futur terminal minéralier à Lolabé, qui sera intégré dans le site du port en eaux profondes de Kribi.Ce port africain dans le top-5 des plus performants au monde - 23.05.2023, Sputnik Afrique (sputniknews.africa)Des sociétés liées à la Chine engagées dans le projetL’infrastructure ferroviaire en question sera financée et construite par le consortium le consortium AustSino et Bestway Finance LTD. AustSino est enregistrée en Australie, mais plusieurs membres de son conseil d’administration ont des liens étroits avec la Chine, selon son site internet. Bestway Finance LTD, enregistrée à Hong Kong, s’occupera également du terminal minéralier et de l’unité de transformation du fer, selon Cameroon Tribune.L’État camerounais a signé un partenariat public-privé avec Bestway Finance LTD le 25 février 2022.En attendant que la ligne de transport soit opérationnelle, plusieurs tonnes de fer seront évacuées par route grâce à des camions pouvant transporter jusqu’à 100 tonnes de minerai. Cela devrait se faire d’ici la fin de 2023, précise Cameroon Tribune.Un projet utile pour tousCe projet commun d’exploitation du fer entre le Cameroun et le Congo permettra de produire 35 millions de tonnes de fer par an, mais aussi de générer plus de 10.000 emplois et des retombées économiques, souligne EcoMatin.Lors de la rencontre d’Ouesso, les ministres ont discuté de plusieurs autres points utiles à la matérialisation de ce projet. Les entretiens ont porté sur la formation professionnelle, le statut des travailleurs migrants dans la zone du projet, l’aménagement conjoint de la zone transfrontalière, la gestion des infrastructures ferroviaires et portuaires, la protection de l’environnement et la stratégie du développement durable, ainsi que sur les aspects liés à l’énergie, aux télécommunications et à la sécurité, toujours d’après EcoMatin.

