https://fr.sputniknews.africa/20230723/les-confreres-marocains-du-journaliste-de-sputnik-tue-en-ukraine-appellent-a-une-enquete-sur-sa-1060704286.html

Les confrères marocains du journaliste de Sputnik tué en Ukraine appellent à une enquête sur sa mort

Les confrères marocains du journaliste de Sputnik tué en Ukraine appellent à une enquête sur sa mort

Exprimant ses condoléances aux proches du reporter de Sputnik tué dans une frappe ukrainienne, le syndicat des journalistes marocains appelle à ouvrir une... 23.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-23T09:02+0200

2023-07-23T09:02+0200

2023-07-23T10:10+0200

donbass. opération russe

conflit ukrainien

ukraine

maroc

journalistes

presse

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/17/1060704117_0:229:2730:1765_1920x0_80_0_0_84c96a5c2e876157d5def5174d04e4c1.jpg

Les journalistes du Maroc appellent à entamer sans tarder une enquête internationale et impartiale sur la mort du reporter de Sputnik Rostislav Jouravliov, a déclaré à l’agence Anasse Mourid du Syndicat national de la presse marocaine à notre agence.Le syndicat a condamné cette mort, se disant très attristé. Il a exprimé ses condoléances à sa famille et ses confrères. L’organisation professionnelle a également appelé à cesser immédiatement les attaques contre les journalistes travaillant dans les zones de conflit à travers le monde.Une attaque mortelleLe correspondant a succombé à de graves blessures reçues samedi dans un pilonnage ukrainien. Le photojournaliste de Sputnik Konstantin Mikhaltchevsky a été blessé dans la même attaque, avec plusieurs autres journalistes russes. L'attaque a été réalisée avec des armes à sous-munitions, souligne Moscou.La diplomatie russe a dénoncé un acte de "terrorisme" de la part de Kiev et a promis de punir les responsables. Les Nations unies ont déploré la mort du correspondant de Sputnik et présenté leurs condoléances à ses proches et ses collègues.

ukraine

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, ukraine, maroc, journalistes, presse, international