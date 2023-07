https://fr.sputniknews.africa/20230723/kiev-sur-le-su-35-russe-cest-lun-des-meilleurs-avions-1060706367.html

Kiev sur le Su-35 russe: "C'est l'un des meilleurs avions"

Kiev sur le Su-35 russe: "C'est l'un des meilleurs avions"

Le chasseur multirôle russe de génération 4++ Su-35 est l’un des meilleurs avions et il présente ainsi une menace pour Kiev, selon le porte-parole de l’armée... 23.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-23T10:00+0200

2023-07-23T10:00+0200

2023-07-23T10:00+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

su-35

f-16 fighting falcon

menace

conflit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/1a/1055380317_0:2:2704:1523_1920x0_80_0_0_986794c66742ea29d9ed42ec990fa516.jpg

L'avion de chasse polyvalent russe Su-35 constitue la principale menace pour l'armée de Kiev dans le cadre du conflit actuel, estime le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Youri Ignat."C’est un adversaire sérieux""Le principal avion qui présente une menace pour nous est le Su-35. Cela doit être reconnu", a-t-il ajouté.Il a expliqué que le Su-35 était "technologique" et disposait "d'un armement sérieux", dont le missile R-37 d’"une portée encore plus grande que le missile air-air américain AIM-120 AMRAAM"."Le principal avantage de l'avion russe est son radar... un système de visée et de navigation qui peut accompagner et tirer sur plusieurs cibles aériennes à la fois", a signalé M.Ignat.Un avion modernisé en profondeurLe Sukhoi Su-35 (code Otan Flanker-T+) est un chasseur multirôle russe de génération 4++ développé par le bureau d'études Sukhoi. Il présente une modernisation en profondeur des Su-27 et Su-30. Le modèle pour l'armée de l'air russe a la désignation Su-35S.Cet avion est conçu pour intercepter et détruire toutes les classes de cibles aériennes rapprochées ou éloignées. Il est capable de détruire également des cibles militaires terrestres et de surface ainsi que des infrastructures terrestres protégées par des systèmes de défense aérienne et situées à une grande distance.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, su-35, f-16 fighting falcon, menace, conflit