L’armée russe reçoit un lot d’avions de combat Su-35S - vidéo

L’armée russe reçoit un lot d’avions de combat Su-35S - vidéo

Après des essais au sol et dans les airs, plusieurs chasseurs multirôles Sukhoi Su-35 ont quitté l’usine du fabriquant pour entrer en service au sein de... 04.12.2022, Sputnik Afrique

ukraine

russie

chasseur

avion

su-35

De nouveaux avions de chasse Sukhoi Su-35 ont été mis en service au sein des forces aérospatiales russes, a annoncé la compagnie aéronautique OAK.Avant de quitter l’usine pour rejoindre les forces aérospatiales, les chasseurs ont passé plusieurs essais au sol et dans les airs.Cite par l’OAK, le ministre russe de l’Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, souligne que les investissements de plusieurs années dans le complexe militaro-industriel "permettent aujourd’hui d’accomplir des missions pour l’opération militaire spéciale en Ukraine".Un chasseur multirôlesLe Sukhoi Su-35 (code Otan Flanker-T+) est un chasseur multirôles russe de génération 4++ développé par le bureau d'études Sukhoi. Il présente une modernisation en profondeur des Su-27 et Su-30. La modèle pour l'armée de l'air russe a la désignation Su-35S.L’avion est conçu pour intercepter et détruire toutes les classes de cibles aériennes rapprochées ou éloignées. Il est capable de détruire également des cibles militaires terrestres et de surface ainsi que des infrastructures terrestres protégées par des systèmes de défense aérienne et situées à une grande distance.

