Un Su-35 russe dépiste et détruit un avion ukrainien – vidéo

Un Su-35 russe dépiste et détruit un avion ukrainien – vidéo

Lors d'une patrouille, en couvrant des avions d'assaut et de bombardement, un chasseur russe a détecté un avion ukrainien. Celui-ci a immédiatement été frappé... 03.05.2023, Sputnik Afrique

L'équipage d'un chasseur multirôle russe Su-35 a dépisté et détruit un avion des forces armées ukrainiennes dans la zone de l'opération militaire spéciale.Une patrouille couronnée de succèsLe ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant le travail des pilotes. Elle a été réalisée lors d'une patrouille réalisée par des chasseurs. Les équipages étaient également chargés de couvrir les actions d'avions de bombardement et d'assaut, a précisé la Défense.C'est lors d'une de ces patrouilles que l'avion ukrainien a été dépisté et abattu.

