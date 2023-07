https://fr.sputniknews.africa/20230723/gaza-liran-devoile-une-version-amelioree-de-son-drone-en-hommage-a-la-palestine-1060722755.html

Gaza: l'Iran dévoile une version améliorée de son drone en hommage à la Palestine - images

Gaza: l’Iran dévoile une version améliorée de son drone en hommage à la Palestine - images

Les forces iraniennes ont levé le voile sur la nouvelle version du Gaza 149, un drone baptisé en l'honneur de la Palestine.

L’Iran continue son cavalier seul dans le secteur des drones. Connu pour être un leader dans le domaine, Téhéran ne se repose pas sur ses lauriers et améliore ses aéronefs. Une nouvelle version du Gaza 149 a ainsi été révélée au public, rapporte l’agence de presse IRNA.La présentation a eu lieu sur la base aérienne de la ville de Kashan. Plusieurs images n’ont pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux.Cette version du Gaza 149, appareil baptisé en l’honneur de la Palestine, est équipée d’un nouveau système de châssis. Il est capable de rester dans les airs pendant plus de 35 heures et de parcourir jusqu’à 7.000 kilomètres au cours d’une seule mission, selon l’IRNA. Il permettra aux forces iraniennes d’améliorer leur travail de renseignement.Le Gaza 149 avait été introduit le 21 mai 2021. Ce jour-là, un cessez-le-feu avait justement été signé entre Israël et les autorités palestiniennes, après 11 jours de combats ayant fait plus de 250 morts, l’immense majorité dans la bande de Gaza.Champion du droneDepuis plusieurs années, l’Iran s’est imposé comme une valeur sûre sur le marché des drones. Outre le Gaza 149, Téhéran dispose aussi du Kaman-22, premier véhicule aérien sans pilote à fuselage large du pays, capable d’engager des cibles jusqu'à 1.000 kilomètres de distance. Le drone kamikaze Meradj-532 peut pour sa part parcourir une distance de 450 kilomètres en portant une ogive de 50 kg.Mais l’Iran ne se contente pas de performer dans le secteur militaire et produit aussi des drones avancés à usage civil. Le Pelican-2 a notamment été présenté récemment à Nairobi. Doté d’un moteur étanche à l’eau et à la poussière, il peut être utilisé à des fins agricoles, pour disperser des engrais sur d’importantes superficies. Sa commercialisation a déjà débuté au Kenya.

