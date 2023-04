https://fr.sputniknews.africa/20230410/liran-teste-son-nouveau-drone-kamikaze-dote-dune-ogive-de-50-kg---image-1058482150.html

L’Iran teste son nouveau drone kamikaze doté d’une ogive de 50 kg - image

L’Iran teste son nouveau drone kamikaze doté d’une ogive de 50 kg - image

Un nouveau drone kamikaze, fabriqué entièrement en Iran, est capable de parcourir une distance de 450 kilomètres et de porter des frappes de précision. 10.04.2023, Sputnik Afrique

Test réussi pour le nouveau Meradj-532. L’Iran a testé avec succès son drone kamikaze à longue portée, rapporte l’agence Tasnim. L’engin, doté d’une ogive de 50 kilogrammes, est capable de voler à une hauteur d’environ 3,6 km pendant 3 heures et de frapper les cibles avec une grande précision.Le drone, à 100% de fabrication iranienne, est équipé d'un moteur à piston, sa portée dans un sens est de 450 km.Drones iraniensL'Iran a fait des progrès significatifs ces dernières années dans la production de masse de ses propres drones de reconnaissance et de combat. Parmi eux, plusieurs variantes de drones discrets de la série Shahed, notamment le Shahed 129 et le Shahed 191 ainsi que le Mohajer-6. Ce drone de reconnaissance et de combat à longue portée est capable de transporter des bombes aériennes guidées et des missiles à courte portée.

