Les drones iraniens s'imposent dans les champs africains – vidéo

La Maison de l'innovation et de la technologie iranienne en place à Nairobi, au Kenya, a présenté mercredi le nouveau drone Pelican-2. La présentation a coïncidé avec la visite dans la ville d'Ebrahim Raïssi, Président de la République islamique d'Iran.L’engin a des capacités uniques, selon son producteur, dont un moteur industriel étanche à l'eau et à la poussière. Il se déploie en deux minutes pour un vol automatique.Il est destiné à des fins agricoles, pouvant disperser des engrais ou d'autres substances sur une superficie de deux hectares. Chaque vol couvre une surface comprise entre 5 et 6 mètres.Coopération bilatéraleCet engin est déjà vendu au Kenya et d'importantes livraisons pour le compte de Nairobi sont attendues sous peu.Le hub d’innovation Iran House of Innovation and Technology (IHIT) est né en 2021 en vue de promouvoir la coopération entre les entreprises iraniennes et kényanes spécialisées dans l’innovation technologique.

