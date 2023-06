https://fr.sputniknews.africa/20230606/liran-devoile-son-nouveau-missile-hypersonique--images-1059743616.html

L’Iran dévoile son nouveau missile hypersonique – images

Le missile hypersonique Fattah, la plus récente réalisation stratégique de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique, a été... 06.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-06T13:42+0200

2023-06-06T13:42+0200

2023-06-06T13:42+0200

Quelques jours après des essais réussis de son nouveau missile hypersonique, l'Iran l’a officiellement inauguré ce 6 juin, rapporte l’agence IRNA.Baptisé "Fattah", le missile a été présenté devant le Président Ebrahim Raïssi et de hauts commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).Selon les médias publics iraniens, le missile peut se déplacer à une vitesse allant jusqu'à Mach 15 (18.522 km/h) et a une portée de 1.400 km. L’engin dispose d'une buse secondaire mobile et utilise des propulseurs solides qui permettent une grande maniabilité. D’après Téhéran, cette arme peut contourner et détruire les systèmes de défense antimissile.Le nom du missile a été choisi par l'ayatollah Ali Khamenei et se traduit approximativement comme "l'ouvreur".Le 29 mai, le chef des forces iraniennes aérospatiales, Amir Ali Hajizadeh, a informé des tests réussis d’un nouveau missile hypersonique sans préciser son nom. Il avait alors noté que sa vitesse était d’au moins 12-13 Mach (14.700 km/h -15.925 km/h).Pour être qualifiée d’hypersonique, l’arme doit être capable de voler dans l’atmosphère avec une vitesse de plus de 5 Mach (soit plus de 6.000 km/h) et de manœuvrer à l’aide de forces aérodynamiques.Gamme de missiles enrichieEn plus de cela, le 25 mai, le ministère iranien de la Défense a révélé son autre missile balistique Kheibar ou Khoramshahr 4. Cette arme à carburant liquide possède une portée de 2.000 km et peut être équipée d'une ogive pesant 1.500 kg.Toujours selon l’IRNA, son système de guidage se déconnecte lors de l’entrée dans l’atmosphère, ce qui le rend invulnérable face aux armes de lutte antiradar. Sa vitesse a atteint 16 Mach (19.600 km/h) au-delà de l’atmosphère et 8 Mach dans l’atmosphère (9.800 km/h)

